Buono a Sapersi parlarà di vino rosso da Monforte d’Alba

Domani a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su RAI UNO, con Elisa Isoardi, si parlerà di vino rosso, i cui polifenoli sono utili nella prevenzione delle patologie cardiovascolari, compreso il TIA, l’attacco ischemico temporaneo.

Gianni Gagliardo, produttore di vino, racconterà tutte le virtù del vino rosso, soffermandosi sui passaggi principali della sua produzione.

Sara Tosti, sommelier, ne descriverà le caratteristiche, fornendo consigli utili su come riconoscerlo al palato e non solo, con tutti i consigli per proporlo a tavola.

Marco Missaglia, nutrizionista, illustrerà le proprietà benefiche del vino rosso per la salute, sottolineando gli abbinamenti migliori.

Massimo Massetti, Direttore dell’area cardiovascolare del Policlinico Gemelli di Roma, spiegherà la relazione tra consumo di vino rosso e prevenzione delle malattie cardiovascolari, spiegando cos’è e come si affronta l’attacco ischemico transitorio.

Maria Paola Carcaterra, maestra di cucina, realizzerà originali ciambelle al vino rosso. Le farà eco la collega Velia De Angelis, che, invece, preparerà le tagliatelle al vino rosso.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Ivan Bacchi da Monforte d’Alba, in provincia di Cuneo, alla scoperta di una eccellenza italiana: il Barolo. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del mercato Centrale di Rimini