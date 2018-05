Buono da leggere, numeri record: ne hanno approfittato 13mila studenti

Per 221 classi, invece, la possibilità di arricchire la dotazione della biblioteca scolastica

L’iniziativa Buono da leggere ha consentito a oltre 13mila studenti e classi piemontesi di usufruire di buoni libro da 10 euro e ha dunque stimolato e favorito la lettura da parte delle giovani generazioni. Lo sottolinea con grande soddisfazione l’assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.

“Un risultato molto positivo – dice Parigi – che conferma quanto questa iniziativa sia uno strumento utile e concreto, non solo a sostegno della lettura tra i giovani e i più piccoli, ma anche per gli editori. L’impegno della Regione si è rinnovato quest’anno anche nei confronti dei piccoli e medi editori piemontesi, per garantirne la presenza e la visibilità”.

Un altro successo, insomma, per il Salone del Libro. Sono 52 gli editori che vi hanno partecipato nello stand collettivo nel Padiglione 2 grazie all’intervento della Regione Piemonte, con 650 titoli esposti e 50 presentazioni nel corso della kermesse.

Il progetto Buono da leggere è rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado nati fra il 2000 e il 2003 che hanno visitato il Salone, mentre sono state 221 le classi di scuole primarie e secondario di primo grado che hanno usufruito del buono da 100 euro per arricchire la dotazione della biblioteca della scuola. All’iniziativa hanno aderito 234 editori.