“E’ stato un anno bellissimo insieme a voi”. Nicolas Burdisso, 37 anni lo scorso aprile, saluta i tifosi del Torino su Instagram: “Onorato di vestire questa maglia, delle 25 partite giocate e di tutto l’affetto che mi avete dimostrato. #forzatoro”.

L’argentino, ex Inter, Roma, Genoa, era stato ingaggiato la scorsa estate per puntellare il reparto difensivo. Arrivato in sordina, ha conquistato il pubblico di fede granata con la sua “garra”.