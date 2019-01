Bus in fiamme, Appendino: “Fenomeni in linea con gli scorsi anni, potenzieremo la manutenzione”

La sindaca scrive su Facebook a proposito dell'incidente in via Cibrario

Chiara Appendino scrive su Facebook a proposito dell’autobus della Gtt andato in fiamme oggi in via Cibrario a Torino: “Sebbene i numeri di questi fenomeni siano in linea con quelli degli scorsi anni, siamo fermamente determinati nel proseguire con massicci interventi di manutenzione dei mezzi, in attesa dell’arrivo di nuovi autobus e tram che andranno a dare una svolta al servizio di trasporto pubblico di Torino“.

Per la sindaca molto è stato fatto in pochi mesi in termini di miglioramento della manutenzione: “Quello che succede, come ha spiegato l’Ad Foti è che i mezzi più vecchi di una flotta complessivamente obsoleta, di un’azienda che fino a pochi mesi fa era sull’orlo del fallimento e che fino a prima del nostro arrivo hanno visto una manutenzione pressochè assente, talvolta possono essere oggetto di incidenti come quello che abbiamo visto questa mattina. Noi – la promessa – siamo determinati nel proseguire con massicci interventi di manutenzione”.