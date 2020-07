Il bus è troppo piccolo, gli operai scioperano

Non sono saliti sul pullman per protesta. Questo quanto successo ieri mattina, intorno alle 6.30, a Chivasso davanti all’ex stabilimento Lancia, ora Pi.Chi. Si tratta di una ventina di operai Fca, che avrebbero dovuto prendere il bus per andare a lavorare negli stabilimenti Mirafiori a Torino. «Mi spiace ma siete troppi. Il pullman può accogliere massimo 12 persone per il rispetto del distanziamento sociale imposto dal Covid», ha detto loro l’autista del pullman una volta aperte le porte. A quel punto, tutti i lavoratori presenti, una ventina, per solidarietà, hanno deciso di non salire sul mezzo e, quindi, non recarsi a lavoro.

Sul caso, nel pomeriggio, è arrivato un chiarimento da parte di Arriva Sadem che gestisce la linea Torino-Chivasso-Ivrea-Pont Saint Martin. «Sadem – scrive la società – esprime dispiacere per l’accaduto, e provvederà già da domani (oggi ndr) a predisporre un secondo bus per consentire il trasporto di tutti i passeggeri sino al 9 luglio.

