Bus si ribalta e i passeggeri volano fuori dal finestrino

Terribile incidente su una strada di Zhuhai, in Cina: l’autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo prima dell’ingresso in galleria.

Il mezzo si è ribaltato e ha ruotato su se stesso con una velocità impressionante fino a “rimbalzare” sulla strada scaraventando fuori alcuni passeggeri finiti schiacciati in parte dal peso del mezzo.

Nelle immagini si vedono alcune persone che riescono a fuggire mentre un camion riesce a frenare in tempo e fermarsi a pochi metri dall’autobus. A bordo c’erano 33 persone, tre di loro non ce l’hanno fatta: in sette sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale.