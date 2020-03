Da Busi a Emre Mor. Gli occhi del Toro sui talenti stranieri

E’ tutto fermo, ma solo apparentemente. Perché la macchina Toro è in continuo movimento: non in campo, con i granata costretti a restare a casa e a cercare di mantenersi in forma con esercizi tra le mura domestiche, ma in società.

La dirigenza è al lavoro alla ricerca di talenti per il prossimo anno, pur senza avere ancora la certezza del campionato che si disputerà, con la retrocessione che continua a incombere. E, dopo aver passato in rassegna i giovani già di proprietà, ecco i principali talenti stranieri che il direttore sportivo Bava sta tenendo sotto controllo. I campionati sono fermi, i video continuano: insieme alla squadra degli osservatori capitanata da Milanetto, in via Arcivescovado si va a caccia di rinforzi.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++