Bussoleno, botte e minacce di morte alla moglie: 49enne in manette

Marito violento in manette a Bussoleno, in Val di Susa. L’uomo, 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Susa in seguito alla denuncia della moglie. La donna ha raccontato di aver subito più volte aggressioni fisiche, insulti e minacce, anche sotto gli occhi del figlio minorenne. Non solo, il giorno dopo la denuncia, il 49enne ha minacciato di morte la vittima per spingerla a ritrattare.