Bussoleno, dopo la rapina subita: “Chiudo il negozio”. Poi i carabinieri arrestano uno dei colpevoli e lei cambia idea

In manette uno dei membri della banda che lo scorso 22 settembre aggredì una commerciante per poi scappare con il bottino del fondo cassa

Lo scorso 22 settembre due uomini e una donna hanno fatto irruzione in un negozio nel centro di Bussoleno, in Valle di Susa, hanno aggredito la titolare spingendola a terra e tenendole un piede sulla schiena per poi scappare con i 5mila euro del fondo cassa.

A distanza di quattro mesi i carabinieri hanno arrestato uno dei membri della banda: una 24enne senza fissa dimora rintracciata grazie alle telecamere di sorveglianza.

La titolare del negozio era intenzionata ad abbassare per sempre la saracinesca dopo la rapina subita, ma ora ha cambiato idea: “Stare da sola a lavorare da quel giorno mi terrorizzava. Volevo chiudere. Ringrazio i carabinieri”.