Buste piene di droga e serre per la marijuana: 40enne finisce ai domiciliari

Nell'abitazione dell'uomo i militari hanno trovato tutto l'occorrente per la coltivazione e lo spaccio dello stupefacente

Un 40enne è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri per detenzione di droga. Nella sua casa a Chieri, i carabinieri hanno trovato dieci buste con due chili di marijuana e otto piante di cannabis, due serre con lampade uva e sistema di areazione, concimi chimici e antiparassitari impiegati per la coltivazione delle piante, un bilancino di precisione e telefono cellulare utilizzato per l’attività di spaccio.