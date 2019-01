Buste con proiettili, Appendino: “Solidarietà, gesto ignobile e inaccettabile”

La sindaca di Torino su Twitter: "In nessun caso sono ammissibili azioni che escano dal perimetro del dibattito politico"

Anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, mostra sensibilità e vicinanza ai destinatari degli inquietanti messaggi minatori intercettati presso il centro di smistamento delle Poste in via Reiss Romoli, dove in quattro buste sono stati ritrovati altrettanti proiettili.

“Esprimo solidarietà al prefetto Palomba, a Stefano Esposito e alle agenzie Ansa e LaPresse per l’ignobile gesto intimidatorio a loro indirizzato”, scrive la prima cittadina sul suo profilo Twitter.

“In nessun caso – si conclude il suo messaggio – possono essere accettate azioni che escano dal perimetro del dibattito politico”.