Buttati al freddo in un sacchetto: tre cuccioli salvati dai carabinieri

Sono talmente piccoli che si possono tenere tutti e tre dentro una sola mano. Ancora con gli occhi chiusi e il musetto rosa, non possono fare altro che intenerire chiunque. Tutti tranne il padrone di chi li ha messi al mondo, evidentemente infastidito dal dover prendersi cura di tre cuccioli che non chiedevano altro che di essere amati, prima dalla loro mamma e poi da qualcuno ansioso di adottarli. Un essere umano, se così lo si può definire, che lunedì notte ha pensato bene di liberarsi di questo fastidio chiudendoli dentro un sacchetto di plastica e buttandoli per strada, come un rifiuto, condannandoli a morire di freddo.

Per fortuna, le cose non sono andate come aveva progettato. I tre cagnolini, che avranno al massimo una decina di giorni, sono infatti stati salvati da una passante e dai carabinieri della compagnia di Rivoli. La donna, intorno alle 21, è stata attirata dai loro guaiti, un pianto disperato che proveniva da un sacchetto della spazzatura lasciato sul marciapiede in via Don Caustico angolo via Damaso, zona di casette e piccoli condomini. Di sicuro non strade molto frequentate di sera, segno che chi li ha lasciati lì non voleva proprio concedere loro nessuna speranza di salvezza. Sarebbe bastato aspettare che fossero svezzati per poi cercare qualcuno che li volesse adottare o almeno contattare una delle tante associazioni che si occupano di cani e gatti. Invece ha preferito strapparli alla loro mamma e buttarli in strada. Per fortuna, proprio mentre la passante stava cercando di capire come aiutarli, in strada è passata una gazzella dell’Arma. La donna così ha fermato i carabinieri che si sono subito attivati, contattando la clinica veterinaria universitaria di Grugliasco. Ottenuto il loro assenso ad occuparsene, i militari hanno preso i tre cuccioli e li hanno subito portati dai medici, che ora se ne stanno occupando. Una volta svezzati e vaccinati, i cagnolini saranno affidati al canile del Cascinotto, che dovrà cercare qualcuno che li ami davvero per tutta la loro vita. Bisognerà però aspettare almeno un mese prima che si possano adottare. Chi è interessato, quindi, tra qualche settimana dovrà contattare il canile.