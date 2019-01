E’ caccia al killer dell’ex idraulico. Interrogati gli amici del “suo” bar

Si stringe il cerchio intorno a chi ha picchiato Roberto Dellacroce, il pensionato 76enne morto all’ospedale Agnelli quasi due mesi dopo il ricovero. La procura ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato: al momento non ci sono nomi nel registro degli indagati ma le indagini dei carabinieri hanno ormai imboccato con decisione la pista di un pestaggio in un bar della zona. Negli ultimi giorni i militari hanno sentito molte persone, tra cui l’amico che ha accompagnato Dellacroce in ospedale, analizzato i filmati di diverse telecamere di sorveglianza e i tabulati telefonici dell’anziano.

Dellacroce viveva, da solo, in una villetta sulla collina della frazione di Abbadia Alpina. Ex idraulico in pensione, carattere schivo, pochi amici, nessuna compagna. Per trascorrere il tempo però aveva l’abitudine di frequentare un bar della zona, dove era cliente fisso e ben conosciuto. La sera dello scorso 9 novembre, il pensionato si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo. Con lui c’era un amico, che prima ai medici e poi ai carabinieri ha spiegato di averlo incontrato per strada: «Era dolorante – ha detto – si lamentava ma non mi ha detto come si fosse ferito. Così mi sono preoccupato e l’ho accompagnato in ospedale». Dellacroce non ha dato spiegazioni neanche ai medici che viste le ferite – fratture multiple alle costole e milza spappolata – hanno pensato alle conseguenze di una caduta. Le sue condizioni poi si sono via via aggravate, rendendo impossibile un interrogatorio, fino alla morte, avvenuta il 27 dicembre. La versione della caduta però non ha mai convinto nessuno in città, dove invece si è ben presto diffusa la voce di un pestaggio avvenuto in un bar in seguito a una lite causata da qualche bicchiere di troppo. Voci che ovviamente sono state raccolte anche dagli investigatori, i quali hanno avviato gli accertamenti del caso. L’autopsia, avvenuta quando ormai dal presunto pestaggio erano passati quasi due mesi, non ha sciolto i dubbi ma le indagini dei militari sembrano ormai indirizzarsi con decisione verso l’ipotesi di una morte violenta. Per questo dall’Arma arriva l’invito a eventuali testimoni di quanto avvenuto quel giorno al bar, di farsi avanti per consentire di individuare i responsabili della morte del pensionato.