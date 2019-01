Caccia all’assassino. I Ris cercano il Dna sugli abiti di Prinzi

I funerali non sono ancora stati autorizzati, la salma di Umberto Prinzi resta custodita in obitorio. Una “precauzione”, ci fosse bisogno di fare nuovi test una volta fatto il punto su altri accertamenti ancora in corso. A partire da quelli irripetibili che venerdì verranno eseguiti sui vestiti che indossava quando è stato trovato cadavere in strada Santa Brigida. I test, cui potrà prendere parte se lo vorrà anche un consulente della famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Stefano Gubernati, sono stati affidati dal sostituto procuratore Laura Longo ai carabinieri del Ris.

