A caccia dei carrelli della spesa: «Li abbandonano per la strada»

Carrelli che spariscono dai parcheggi degli ipermercati e che vengono ritrovati in un secondo tempo tra i cortili delle case popolari di via Arquata, a due passi da corso Dante. In zona San Salvario e Crocetta sono numerosi i “furti” segnalati nell’ultimo anno, tutti ai danni di alcuni supermarket del quartiere. Presi di mira da ignoti ladruncoli che con la scusa del dover portare la spesa sotto casa si “dimenticano” il carrello vicino ai bidoncini della differenziata o nelle parti comuni. O tra i cortili delle case popolari. Ma ogni mezzo portato via finisce per costare alle casse dei supermercati rapinati una bella cifra, anche cento euro. Questo, ovviamente, nel caso in cui non vengono ritrovati. Qualsiasi stratagemma anti taccheggio adottato in passato si è rivelato fino ad oggi insufficiente. La refurtiva, rivelano gli inquilini, non sparisce ma finisce in cantina o in angoli del cortile predisposti per il raccoglimento.

