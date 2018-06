Caccia, in piazza la protesta delle doppiette. Poi il confronto con Chiamparino

Cacciatori in corteo da piazza Vittorio a piazza Castello

“Un confronto serrato, ma sereno”. Così il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino e l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero al termine dell’incontro con una delegazione di rappresentanti delle associazioni di cacciatori, scesi in corteo oggi a Torino, (erano in 5mila circa, provenienti da tutta Italia) da piazza Vittorio a piazza Castello, per protestare contro la legge sulla caccia all’esame del Consiglio regionale considerata “troppo restrittiva e penalizzante” perché limita le specie cacciabili e riduce il calendario venatorio.

“COSTRETTI AD AGIRE”

“Siamo costretti ad agire – ha spiegato Mauro Giolito presidente comunale della sezione Libera Caccia di Cigliano – per l’ennesima provocazione della Regione nei confronti della Caccia che è un’istituzione nazionale a cui tutti dobbiamo avere diritto. Il Piemonte – ha aggiunto – ha sempre avuto regole più restrittive rispetto ad altre regioni e noi chiediamo non solo di rivedere la legge che vogliono approvare, ma anche di uniformarsi alle altre regioni perché la nostra attività è sempre stata penalizzata”.

PROVVEDIMENTO NON CONTRO L’ATTIVITA’ VENATORIA

“Ognuno ha potuto esprimere il proprio punto di vista sul provvedimento e più in generale sul ruolo del mondo venatorio nel territorio piemontese”, hanno aggiunto sottolineando di aver ribadito che il provvedimento all’esame dell’Aula di Palazzo Lascaris “non è contro l’attività venatoria, ma frutto di un lavoro di sei mesi in Commissione e di tre mesi d’aula, che ha portato a una mediazione utile a ridare al Piemonte una legge sulla caccia che manca dal 2012”.