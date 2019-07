A caccia di sangue e ossa nell’antica villa dei misteri

È diroccata e nasconde misteri di ogni tipo, forse anche ossa umane. Eppure attira curiosi, turisti del macabro e investitori: «Villa Moglia è famosa, siamo venuti apposta da Alessandria per visitarla», spiegano Nicholas Palomba e Alice Carlevaris. Intanto proprietà, Comune di Chieri e possibili acquirenti discutono come recuperare la villa settecentesca e trasformarla in una residenza di lusso con bar, piscina, galleria d’arte e spazi museali.

Questo progetto deve fare i conti con le pessime condizioni della struttura e con la leggenda che si trascina da decenni: tutti, sulla collina fra Chieri e Pecetto, si raccontano delle messe nere che venivano organizzate all’interno della villa, un collegio salesiano fino agli anni Sessanta. In effetti recentemente sono state trovate macchie di sangue ma anche resti di ovini e cani. E solo giovedì sera il gruppo Paranormal Photography Investigation è tornato all’interno, ha scavato in uno scantinato e ha trovato delle ossa che ritengono umane. Il gruppo di appassionati del paranormale ha poi avvisato i carabinieri, che hanno recuperato i resti e posto sotto sequestro una parte del complesso. Adesso attendono disposizioni dal pm Antonella Barbera, che ha assunto la direzione delle indagini: probabilmente le ossa verranno analizzate a breve.

Che siano umane o meno, di certo il ritrovamento non frena i curiosi. Venerdì i due giovani alessandrini erano già pronti alla visita: «La villa è molto famosa, noi siamo appassionati di questi edifici abbandonati. Si entra facilmente?». La risposta è sì, visto che c’è un comodo accesso dalla porta della chiesa violata più volte in passato. Da lì si passa fra giardini invasi dalle piante, maestosi scaloni distrutti e stanze fatte a pezzi.

In realtà l’accesso sarebbe vietato, visto che è privata: Villa Moglia appartiene alla società milanese Prelios. Ma presto potrebbe passare di mano: c’è un’offerta che prevede un investimento complessivo da 20 milioni. Prelios e progettisti della riqualificazione stanno discutendo con il Comune per capire la fattibilità dell’operazione. Sempre che vada in porto: i potenziali acquirenti cercano ancora investitori ma antiche leggende e nuovi ritrovamenti potrebbero frenare gli interessati.