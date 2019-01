Martin Caceres e la Juve, atto terzo. Il difensore uruguaiano è pronto ad iniziare la sua terza avventura con la casacca bianconera. L’ex Lazio è atterrato questa mattina a Caselle ed ha raggiunto subito le stanze dello JMedical per sottoporsi alle visite mediche.

GIA’ DUE VOLTE IN BIANCONERO

Proveniente dalla squadra di Simone Inzaghi, Caceres ha già indossato la maglia della Juve nella stagione 2009-2010 e poi, una seconda volta, dal 2012 al 2016. Per lui dunque è la terza volta in bianconero.