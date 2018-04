Cadavere mummificato trovato in un appartamento di via Tripoli

Macabro ritrovamento, questo pomeriggio, nel quartiere Santa Rita a Torino. Un cadavere mummificato è stato ritrovato al quinto piano di una palazzina di via Tripoli, al civico 134. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini insospettiti dal forte odore proveniente dall’appartamento, di proprietà di un’anziana donna.

NON RISPONDEVA AL TELEFONO E AL CITOFONO DA MESI

Secondo quanto hanno riferito gli abitanti del palazzo in cui è stato rinvenuto il cadavere, la donna non usciva di casa da mesi e non rispondeva né al telefono, né al citofono. Sul posto, per gli accertamenti di rito, gli agenti del locale commissariato di polizia. Dopo i primi esami, però, una scoperta sorprendente: il cadavere è di un uomo.