Inciampata presumibilmente in un tombino posto nell’attraversamento pedonale in corso Brescia all’angolo di via Alessandria, a circa due metri dal marciapiede, una donna di 87 anni è caduta battendo la testa.

Una pattuglia di zona della Polizia Municipale di Torino è intervenuta per soccorrere l’anziana signora che era a terra, svenuta, che perdeva sangue da una ferita al capo.

Trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco, è morta alle 18.30 circa.