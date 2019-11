Cade per colpa del pavè a pezzi e si rompe il femore e il bacino

È stata una notte di Halloween decisamente da dimenticare per una donna di 78 anni che, tornando a casa con la sua nipotina, si è rotta il femore inciampando in uno scalino sulle strisce pedonali in via Pastrengo, angolo via Massena. «È caduta su un dislivello non indifferente e si è rotta di sicuro qualcosa perché non riusciva più ad alzarsi» raccontano infatti i testimoni che l’hanno soccorsa chiamando l’ambulanza. I sanitari del 118 l’hanno accompagnata al Mauriziano e si sospetta infatti una frattura del femore. Ancora una volta la colpa è da attribuire all’approssimazione con cui vengono effettuati i lavori stradali.

Buche che spuntano quasi ovunque e che continuano a mietere vittime tra i cittadini. L’incidente è avvenuto ad appena 5 giorni di distanza dalla tragedia che è costata la vita a Edda Basso, 87 anni, inciampata su un tombino in corso Brescia. Questa volta la “trappola” è un dislivello nell’asfalto alto diversi centimetri, causato da un rattoppo mal fatto. Le reazioni dei cittadini non si sono fatte attendere e la rabbia viene espressa anche nei canali social. La foto della 78enne a terra sulle strisce è stata pubblicata su Facebook, “I delusi da Appendino”, dove si sono susseguiti commenti contro la giunta 5 Stelle.

«È inammissibile una situazione del genere e mi auguro che la signora faccia causa al Comune» attacca Daniela. «È la seconda volta che succede un episodio grave, anzi gravissimo visto che una donna è morta. Ma le distorsioni e i lividi per le cadute sono quotidiani e innumerevoli, grazie ai marciapiedi e alle strade dissestate» protesta Marisa. «È vergognoso – rincara la dose Ornella – ridurre una città così bella in questo stato». Come abbiamo già più volte segnalato sulle pagine del nostro giornale, il suolo pubblico è sempre più ridotto a groviera in tutta la città ed è molto probabile che incidenti come questi continuino a verificarsi se non si interviene in tempo utile.