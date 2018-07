Cade da 12 metri in un parco avventura: ferito 28enne torinese

Grave incidente per un 28enne torinese, che, oggi, è caduto da un’altezza di 12 metri nel parco avventura di Pré-Saint-Didier. Il giovane è stato soccorso e ricoverato all’ospedale Parini di Aosta: ha riportato fratture ai polsi e alle caviglie oltre a contusioni varie ma per fortuna non è in pericolo di vita.

L’INCIDENTE.

Il 28enne si trovava in compagnia della moglie. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto per un problema col moschettone in un passaggio aereo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.