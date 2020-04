Cade dal quinto piano e si salva: un miracolo di Pasqua per Stella

I gatti, dice la tradizione, hanno sette vite e di sicuro Stella e Malibù, i protagonisti di queste due storie, ne sanno qualcosa. Entrambi precipitati dal balcone di un palazzo, forse per disattenzione, sono sopravvissuti prima al volo e poi dopo essere finiti sotto i ferri dei veterinari. Ritornando a fare la loro vita insieme ai preoccupatissimi padroni.

STELLA

La piccola Stella, appena un anno e tre mesi d’età, ha fatto un bel volo la notte prima di Pasqua. E’ caduta dal quinto piano di un appartamento di via Baretti, nel quartiere San Salvario, ed è precipitata in cortile. Tanta paura per i suoi due padroncini, Edoardo e Filippo, che per fortuna qualche ora dopo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La micia, infatti, era riuscita a sopravvivere al terribile volo. Portata alla clinica della Colletta la mattina dopo, è stata sottoposta a un piccolo intervento chirurgico. La zampa destra posteriore era fratturata e per permetterle di continuare, un domani, a camminare è stata ingessata a dovere.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++