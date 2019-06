Cade dalla statua di piazza Bodoni, 23enne in condizioni critiche

Il giovane turista statunitense probabilmente voleva farsi un selfie: è in codice rosso al Cto

È stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto dopo che è caduto dalla stata equestre di piazza Bodoni, a Torino, dedicata al generale Alfonso Ferrero della Marmora: si era arrampicato alla sommità dell’opera, forse per scattare un selfie.

Sono critiche ma stabili le condizioni di un turista statunitense di 23 anni, che aveva trascorso la serata di ieri in compagnia di amici nel centro cittadino. Intorno all’una la comitiva, dopo aver cenato in birreria, si è spostata in piazza Bodoni.

Il giovane è salito sopra al cavallo, poi ha perso l’equilibrio ed è finito rovinosamente in terra. Il personale sanitario del 118 lo ha accompagnato subito al Cto, dove gli è stato assegnato il codice rosso. Sull’episodio indaga la polizia.