Cade e finisce sotto la cascata dell’Orrido di Foresta. Rocciatore rischia l’ipotermia

L'uomo è stato tratto in salvo da soccorso alpino, guardia di Finanza e Croce rossa: ricoverato a Susa, le sue condizioni non sono gravi

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 3 maggio), a Bussoleno, dove un rocciatore ha rischiato di finire in ipotermia dopo essere precipitato lungo la ferrata dell’Orrido di Foresto finendo sotto la cascata. L’uomo, al momento dell’incidente, si trovava assieme a un gruppo di escursionisti: stavano affrontando la via attrezzata che si inerpica lungo le pareti dell’Orrido quando è scivolato.

ROCCIATORE BLOCCATO SULLA PARETE

Ripresosi, ha provato a proseguire ma il freddo lo ha costretto a fermarsi e lui è rimasto bloccato in parete, proprio sotto la cascata d’acqua. Sono stati gli amici ad allertare i soccorsi.

OPERAZIONI DI SOCCORSO DIFFICILI

Il rocciatore è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso Alpino, entrate in azione assieme agli uomini della guardia di Finanza ed alla Croce Rossa. Raggiungerlo non è stata, in ogni caso, un’impresa facile anche a causa del maltempo che imperversava in zona.

ACCOMPAGNATO AL PRONTO SOCCORSO

I soccorritori hanno impiegato circa due ore per portare a termine l’operazione. E solo intorno alle 20.30 il malcapitato è stato messo in salvo e portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Susa. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Al di là del forte shock, nella caduta, l’escursionista non ha riportato ferite gravi.