Cade da finestra al terzo piano di una palazzina nel torinese, grave 21enne

Non sarebbe in pericolo di vita

Paura a Torrazza Piemonte, nel torinese, dove nella scorsa notte un 21enne è caduto da una finestra del terzo piano di una palazzina.

Il giovane, soccorso dal 118 su segnalazione dei vicini che hanno sentito il tonfo, è in condizioni gravi: è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Bosco in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne stava tentando di entrare dalla finestra nelle scale del condominio dopo aver dimenticato le chiavi di casa all’interno dell’alloggio: durante questo tentativo ha perso l’equilibrio, cadendo dunque nel cortile.