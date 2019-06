Cade giù dal balcone: morta pensionata di 89 anni

La donna è scivolata accidentalmente dal secondo piano. All'arrivo dei soccorsi respirava ancora, ma è giunta priva di vita in ospedale

Tragedia a Mezzenile: una donna di 89 anni ha perso la vita dopo essere caduta, accidentalmente, dal balcone del secondo piano della sua abitazione. E’ successo questo pomeriggio, in via Villa Inferiore.

SOCCORSA E CARICATA IN ELICOTTERO

Sono stati i familiari ed alcuni residenti, a lanciare l’allarme. Sul posto è giunta una squadra del 118 che ha soccorso l’anziana, apparsa fin da subito in condizioni gravissime (la donna respirava ancora), e l’ha stabilizzata prima di caricarla a bordo di un elicottero e quindi trasferirla d’urgenza al Cto.

E’ GIUNTA PRIVA DI VITA AL CTO

Purtroppo per la sfortunata pensionata non c’è stato nulla da fare. L’anziana è infatti deceduta durante il viaggio. Appena l’elicottero è atterrato, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Venaria.