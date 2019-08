Cade la porta blindata in ospedale, feriti due operai: uno ha perso un dito

Incidente sul lavoro e momenti di grande paura all’ospedale “San Giovanni Antica Sede“, in via Cavour a Torino, dove, al secondo piano interrato, si stanno svolgendo lavori per l’installazione del nuovo acceleratore lineare per la radioterapia.

LA PORTA E’ CADUTA

Due operai di due ditte esterne, che stavano smontando una pesante porta blindata, con molta probabilità – ma questo saranno i tecnici dello Spresal ad accertarlo – hanno sottovalutato il peso dello stipite che gli è caduto letteralmente addosso.

UNO DEGLI OPERAI PERDE UN DITO

Uno dei due ha perso un dito (è stato schiacciato e gli è stato amputato), mentre l’altro ha riportato la frattura di tibia e perone.

INDAGA LO SPREASAL

Lo Spresal ha fatto un sopralluogo ed ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Nessun pericolo o disagio per i pazienti, fanno sapere alla Città della Salute, l’azienda da cui dipende il “San Giovanni Vecchio”.