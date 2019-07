Cade nella risaia con la moto, morto 43enne

L'allarme è stato lanciato questa mattina, all'alba, da un'automobilista di passaggio ma per l'uomo non c'era già più niente da fare

Tragedia, la notte scorsa, a Trecate, nel Novarese. Un motociclista di 43 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in una risaia ed è morto. L’allarme è stato lanciato questa mattina, intorno alle 6,30, da un automobilista di passaggio che ha notato la moto fuori strada. Per il malcapitato, però, a quell’ora, non c’era già più nulla da fare.

E’ PRECIPITATO NELLA RISAIA

L’uomo, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, viaggiava in sella alla sua motocicletta sulla Provinciale 4, la strada che collega i Comuni dell’Ovest Ticino quando, non si è ancora capito come, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo ed è caduto nella risaia. Gli specialisti del 118 una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.