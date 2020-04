Cade e si frattura una gamba. Operata in ospedale a 104 anni

Seppur la maggior parte degli ospedali di Torino e dell’area metropolitana debbano gestire l’emergenza Coronavirus, l’attività operatoria ordinaria non si è fermata. Anche se drasticamente ridotte, le operazioni non differibili nel tempo vengono calendarizzate ed eseguite. E tra le tante, a Rivoli, alcuni giorni fa, in sala operatoria si è presentata Anna (il nome è di fantasia, ndr), una donna che da poco tempo ha raggiunto un traguardo non di poco conto: i 104 anni d’età. Caduta accidentalmente nella sua abitazione, nonna Anna si è procurata una “frattura laterale del collo del femore”, come spiegano i medici. Una frattura che l’ha costretta al ricovero e, di conseguenza, all’operazione. Tra la preoccupazione dei suoi cari, soprattutto vista la situazione legata al diffondersi del Coronavirus e all’età avanzata della donna. Invece, lo scorso giovedì 2 aprile è stata operata proprio a Rivoli. L’intervento è consistito nella riduzione della frattura e l’inserimento di un chiodo endomidollare in titanio ed è stato eseguito dai dottori Arbucci e Mortera, entrambi dell’équipe ortopedica della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia, diretta dal dottor Rainero Del Din.

