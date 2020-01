Cade sulla pista di sci: 14enne rischia la vita. Sequestrato il casco

Stava sciando in pista, poi una caduta violenta che l’ha portato fino al coma.

È accaduto l’ultimo giorno dell’anno a un ragazzo di 14 anni di Genova, in vacanza per le festività natalizie in alta Val di Susa. Il giovane sciatore stava scendendo con degli amici lungo una pista rossa intorno alle 17, quando è caduto e ha sbattuto violentemente la testa. L’impatto è stato talmente violento che gli ha fatto volare via il casco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Susa e i soccorritori del 118, che hanno cercato di prestargli le prime cure mediche direttamente sulle piste da sci. Inizialmente il ragazzo, che ha riportato un trauma cranico e toracico, era cosciente, ma le sue condizioni sono improvvisamente precipitate tanto da costringere al trasporto in elisoccorso al Cto.

Qui il ragazzo è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Le condizioni sono apparse sin da subito molto critiche, tanto che i medici hanno deciso di intubarlo e tenerlo in coma farmacologico. Per fortuna la situazione è migliorata nel corso della giornata di ieri, quando il giovane sciatore è stato estubato e i medici hanno deciso di sciogliere la prognosi. Le sue condizioni sono ancora critiche ma stabili. Adesso il 14 enne è sveglio, cosciente e sembra non essere più in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri. La caduta, stando alle ricostruzioni dei militari, è stata autonoma. Infatti non sembrano esserci responsabilità di terzi nella vicenda, tanto che per ora nessuno è stato denunciato. I militari hanno anche sequestrato tutta l’attrezzatura da sci del 14enne e in particolare il casco: è probabile che saranno effettuati approfondimenti per capire se si tratta di materiale che rispetta le norme di sicurezza.