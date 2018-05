Cade sulla stufa dopo un malore e muore bruciato sul pavimento

Quando l’hanno trovato era già morto da alcune ore, il corpo riverso sul pavimento, vicino alla vecchia stufa a legna, con la parte superiore del corpo parzialmente ustionata, compreso il volto. Un dramma della solitudine, quello di Enzo Calcio Gaudino, 60 anni, che si è consumato l’altro giorno in un vecchio casolare di località San Giuseppe della frazione Campore di Cuorgnè, alle spalle del cimitero, dove viveva da solo nella casa di famiglia.

Il corpo dell’uomo è stato trovato dal medico di famiglia, il dottor Frasca di Valperga, e da una assistente sociale dell’Asl To4 che doveva sostituirgli una canula. L’assistente sociale ha bussato più volte alla porta, ha cercato di rintracciarlo telefonicamente. Alla fine la donna ha deciso di contattare il medico di famiglia che, dopo aver preso una scala, è salito sul balcone dell’alloggio e ha visto il pensionato per terra ormai senza vita.

Secondo i carabinieri di Cuorgnè, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del medico, l’uomo sarebbe stato colto da un malore e avrebbe perso i sensi mentre tentava di alimentare con della legna la stufa. Sbilanciatosi in avanti, avrebbe sbattuto con violenza il volto contro la stufa rovente, rimanendo ustionato. Purtroppo, vivendo da solo, non ha potuto chiedere aiuto a nessuno e nessuno, essendo il casolare isolato, si è accorto dell’incidente.

Calcio Gaudino era seguito dai servizi sociali. «Era ricoverato in ospedale ma a tutti i costi ha voluto far ritorno a casa, anche se i medici volevano trattenerlo in cura», spiega un vicino. Inutili tutti i soccorsi: l’incidente si sarebbe verificato diverse ore prima rispetto al ritrovamento del cadavere. Gli accertamenti sono al momento in corso.

La salma del sessantenne è stata portata, come da prassi, all’ospedale di Cuorgnè a disposizione della procura di Ivrea. L’autopsia eseguita nella mattina di ieri dal medico legale conferma che la morte è avvenuta per un malore e che, quando l’uomo è caduto sulla stufa, era già privo di conoscenza. Oggi pomeriggio i funerali di Enzo, meglio conosciuto a Cuorgnè come il “Vecchio Billy”. Nonostante fosse malfermo, faceva servizio di protezione civile.