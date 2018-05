Tragedia sfiorata nel Vercellese. Nel primo pomeriggio un aereo ultraleggero è precipitato mentre era in fase di atterraggio nelle campagne tra Cigliano e Rondissone. I due occupanti sono stati soccorsi e salvati dai vigili del fuoco e dai medici del 118: ora si trovano al Cto di Torino e non sono in pericolo di vita.

In base alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un guasto a causare la caduta dell’ultraleggero a pochi metri dalla pista di atterraggio. Sul posto anche i carabinieri.