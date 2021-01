Caduta troppa neve sui monti. Strade chiuse e frazioni isolate

Strade imbiancate e impraticabili, provinciali chiuse al traffico a scopo precauzionale. Frazioni letteralmente isolate e prive di corrente. Le nevicate degli ultimi giorni hanno creato numerosi disagi in diverse zone del Torinese.

Sono giorni difficili in Valle di Lanzo, dove a causa delle copiose nevicate ci sono persone costrette a rimanere in casa, in attesa che i mezzi riescano a liberare le strade e che vi sia una tregua dal punto di vista del meteo. A Pessinetto le provinciali sono state chiuse al traffico, così come alcuni cavi delle linee della media tensione sono stati letteralmente spezzati dal peso della neve o dalla caduta di rami. In queste ore sono in corso interventi da parte dei tecnici di Enel in diverse zone della Vallata. In particolar modo a Ceres, nelle località Almesio, Bracchiello e Chiampernotto. Disagi anche a Viù, Ala di Stura, Balme, Groscavallo, compresa la frazione di Forno Alpi Graie, dove sono molti gli alberi pericolanti.

