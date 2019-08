CAFE’ REALE-COLAZIONI E SPUNTINI FIRMATI RITA E ROBERTO

Café Reale, Rivoli. Ecco il bar consigliato a chiunque abbia voglia di trascorrere una pausa durante la giornata o di iniziarla nei migliore dei modi seguiti dalla cortesia di Rita e Roberto che gestiscono il loro locale come una creatura preziosa. E c’è di più, per i lettori di CronacaQui. Chi, perché chi si presenterà con una copia del giornale avrà il rimborso dei 50 centesimi (costo del quotidiano) sul prezzo finale della propria colazione, il pezzo forte, appunto, del Café Reale. Al mattino c’è di tutto, cappuccini con latte senza lattosio, di soia ogni tipo di brioches super golosa, panini e tramezzini per chi ama il salato A pranzo, è possibile gustare piatti freddi e caldi, con possibilità di piatti tris a 6 euro, bevande escluse, e non manca mai la frutta fresca. Ottimi i drink anche analcolici per un aperitivo dopo il lavoro o anche un bicchiere di vino bianco, rosso, con le bolle. Al Café Reale sembra quasi di stare a casa tanta è la cortesia di Rita e Roberto, i quali propongono sembra cibi e bevande di qualità perché per loro ogni cliente è prezioso, è uno di famiglia che deve sempre tornare a”casa” sicuro di essere seguito bene.

Café Reale, via Piave 14, Rivoli

011.9585045

Orario: 6-19; sabato 6-12; 7-12