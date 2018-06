Caffè Blanco – Da mattina fino a notte qui la golosità è di casa

Ci sono giovani che faticano a mettersi in gioco e altri, come Cristina e Stefano, che invece la paura di buttarsi non l’hanno mai avuta, coronando il loro sogno. Così quattro anni fa hanno deciso di cominciare un’avventura professionale importante, rilevando uno storico locale rivolese come il Caffè Blanco in corso Francia 2, pieno centro e facilmente raggiungibile da tutti. Il passo successivo è stato quello di una profonda ristrutturazione nel 2017 e oggi il bar risplende anche grazie alla loro iperattività e alla voglia di coinvolgere una fascia di pubblico sempre più ampia.

Si comincia al mattino presto, perché il Caffè Blanco è aperto dalle 6 alle 24 sette giorni su sette. E così è già pronto per il primo appuntamento della giornata, la colazione: prodotti di pasticceria, acquistati direttamente da due noti laboratori di Torino e Rivoli, e brioche classiche anche per vegetariani e vegani. A pranzo poi due chef preparano primi secondi e contorni che cambiano ogni giorno per rinnovare la carta. Ma al tempo stesso ci sono piatti freddi come vitello tonnato, roastbeef, insalatone anche queste preparate espressamente per i clienti seguendo la stagionalità dei prodotti.

Altra fase calda della giornata è quella dell’aperitivo:

«Non ci piace uniformarci agli altri con il classico apericena – commenta Cristina – ma piuttosto serviamo cocktail con taglieri di affettati preparati al momento, focaccine e pizze calde, tranci di torte salate a prezzi accessibili per tutti. E la serata non finisce lì, perché andiamo avanti nel dopocena almeno fino a mezzanotte con gli stessi prodotti».

Il Caffè Blanco è dotato di una sala al piano inferiore e di una a quello superiore, ma anche di un ampio dehors. E in occasioni particolari propone anche un servizio di catering esterno sempre con la stessa comprovata qualità.

Contatti: 011.9580280.