Caffè in tangenziale? 500 euro. Check point per auto e camion

Cinquecentoventidue euro per un caffè. E speriamo che gli sia piaciuto, o che almeno ci abbia messo lo zucchero, perché alla fine veramente il piacere gli è costato salato.

AUTOGRILL VIETATI

Questo anonimo caffeinomane, peraltro comprensibile, è uno dei dieci automobilisti multati dalla polizia stradale per essersi trovati senza ragione in tangenziale. Perché gli autogrill delle aree di servizio sono sì aperti, ma soltanto per servizio da asporto: molti camionisti, e chiunque viaggi per lavoro, si fermano, prendono il caffè e lo bevano nel piazzale. Ma se qualcuno vuole concedersi la pausa caffè, in barba alle chiusure dei bar, è meglio che abbia una valida giustificazione per essere in autostrada, altrimenti la multa scatta implacabile. E salata.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++