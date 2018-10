Caffetteria Il Peccato – Il prosecco Astoria per un grande aperitivo d’autore

Sette mesi fa Maria Teresa ha rilevato la Caffetteria Il Peccato in via Principi d’Acaja 27/a e l’ha rilanciata con una scelta precisa:

«In questa zona di Cit Turin locali come il nostro ce ne sono molti, quindi abbiamo voluto differenziarci puntando sulla qualità e su alcune proposte esclusive».

Così i croissant per la prima colazione sono tutti prodotti da forno a base di lievito madre e in più ci sono quindici farciture possibili per le brioche che ognuno può riempire a suo gusto personale.

A pranzo invece tantissime insalatone, piadine, focacce farcite, salumi e formaggi toscani, e nel tardo pomeriggio scatta l’ora dell’aperitivo (a 5 euro) accompagnato da taglieri, torte salate e altro, tutto espresso. Ma c’è anche molta attenzione per i celiaci, con tanti prodotti gluten free e i vegani. Il caffè è Santacruz, come esclusivista per la zona, in autunno e inverno anche tante cioccolate e tisane.

Contatti: 333.7166774.