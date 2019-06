Caffetteria Samy – Ecco il bar suggerito anche a chi non può concedersi il lattosio

“Anch’io posso andare al bar a fare colazione”. È attraverso questo principio che la Caffetteria Samy di Altessano, a Venaria Reale, ogni giorno prepara per i suoi clienti tante specialità, dedicate a tutti, anche a chi non può bere latte, è intollerante al glutine o ha semplicemente i gusti difficili. Qui ogni persona può entrare e, soprattutto, trovare il cibo desiderato. Ecco allora il cappuccino con latte di soia, con latte parzialmente scremato, senza lattosio etc. Ci sono anche le brioches vegane, integrali, i biscotti senza glutine, i gelati senza lattosio, per non parlare del ginseng per i diabetici, o dello yogurt e della crema caffè senza latte. La Caffetteria Samy è il luogo giusto per qualsiasi momento della giornata dato che a pranzo ci si può sbizzarrire tra panini, tramezzini, piatti pronti. Il pomeriggio è consigliato per una breve pausa caffè e verso sera per un aperitivo. Da gustare tanti cocktail, bibite, drink alcolici e non.

Indirizzo: via Aldo Canale 16, Venaria Reale (Altessano)

Telefono: 366.3919805

Orario: 5,30-20 (chiuso solo la domenica, aperto festivi infrasettimanali)