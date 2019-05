Una volta atterrati nel capoluogo piemontese, il piccolo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Regina Margherita

Con un aereo Falcon 50 del 31º Stormo, l’Aeronautica Militare ha trasportato d’urgenza un bambino di 10 anni da Cagliari all’ospedale Regina Margherita di Torino.

A bordo dell’aereo, decollato in serata, i genitori del piccolo e un equipe medica per assicurare l’assistenza durante il volo. Una volta atterrati nel capoluogo piemontese, il bimbo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale.