Scappata via in seguito a un botto, la famiglia è disperata: prevista ricompensa

In ansia per le sue condizioni

È uno splendido esemplare di pincher femmina, si chiama Twily, ha tre anni e mezzo, è molto paurosa ed è scappata lo scorso 18 ottobre in seguito a un botto in pieno centro, a Torino, lasciando nella disperazione la sua famiglia.

Potrebbe essere tra via Roma, piazza Castello, corso Vittorio o i Giardini Cavour, se per caso doveste imbattervi in lei non rincorretela, ma contattate il numero 3474865105: è prevista una ricompensa.