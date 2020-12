Cairo conferma Giampaolo. «Ora i giocatori reagiscano»

Il presidente Cairo è tornato a parlare, lo ha fatto pochi giorni dopo il derby perso contro la Juve, la 19ª sconfitta su 23 stracittadine durante la sua gestione. «I gol dei bianconeri sono in fotocopia: puoi prenderne uno, perché l’errore ci sta, ma non due così – l’analisi del patron sulla sfida dello Stadium – e aver subito così tante rimonte una dopo l’altra può aver creato preoccupazione. Ora sembra di vedere tutto nero, è proprio adesso che bisogna metterci qualcosa in più per far tornare le cose positive. Ho fiducia che la situazione possa migliorare». Con Giampaolo ancora al timone dei granata? «Certamente sì, non ho mai pensato nemmeno per un secondo a mandarlo via – la rassicurazione di Cairo – e ho grande fiducia in lui e nel suo lavoro: può fare bene con noi, la sua mano già si vede e adesso serve che i giocatori ci mettano il cuore e la cattiveria agonistica per non dilapidare il vantaggio costruito».

