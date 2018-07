Cairo: “Cristiano Ronaldo alla Juve? Un bene per il calcio italiano”

Per il presidente del Torino la presenza del portoghese renderà più interessante il campionato

Anche Urbano Cairo, presidente del Torino, ha mostrato soddisfazione per l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Durante la presentazione dei palinsesti di La7 a Milano il numero uno granata ha infatti posto l’attenzione sull’importanza della presenza del portoghese per tutto il movimento calcistico italiano.

“L’arrivo di Cristiano Ronaldo mi sembra una cosa importante per loro e anche per il campionato italiano – ha sottolineato Cairo – perché lo rende più interessante per il mondo intero”.

Ora però per il Torino sarà ancora più difficile provare a vincere un derby: “Ho avuto tante cose da fare e quindi non ho fatto troppe valutazioni – ha detto Cairo – Adesso mi occuperò del Torino e della sua campagna acquisti”.