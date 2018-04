Cairo e il Toro a Palazzo Madama per l’addio a Sauro Tomà: “Era una persona unica” [LE FOTO]

“Era una persona speciale, unica”. Così Urbano Cairo, presidente del Torino, ha ricordato Sauro Tomà, l’ultimo superstite del Grande Torino scomparso martedì all’età di 92 anni. Una delegazione della squadra ha raggiunto Palazzo Madama, dove è stata allestita la camera ardente, per omaggiare la memoria dell’ex granata.

“Lo conobbi quando arrivai al Toro – ha detto Cairo -. Fece parte del grande Torino per gli ultimi due anni, giocò una quarantina di partite e fu amico di Mazzola. Poi un infortunio al menisco gli impedì di partire per Lisbona e lui quasi rimpiangeva, pur avendo vissuto altri 69 anni, di non essere stato su quell’aereo con la sua squadra. Una persona unica”.

Sabato il Torino giocherà contro il Chievo con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di silenzio. A Palazzo Madama, dove 69 anni fa era stato ricordato il grande Torino da 500mila persone, è intervenuta anche la sindaca Chiara Appendino, oltre a numerosi tifosi.