Cairo: “Non fisso obiettivi per il mio Toro, ho speso 64 milioni”

Soddisfazione per il punto conquistato in rimonta a San Siro contro l’Inter e fiducia illimitata nelle possibilità della squadra: “Non voglio fissare obiettivi, ho fatto una campagna acquisti investendo 64 milioni con poche vendite”, sottolinea Urbano Cairo a Radio 24.

“Nel primo tempo a San Siro il Toro non mi è piaciuto, nella ripresa con i tre davanti – sottolinea il presidente granata – è cambiato tutto. Abbiamo creato tantissimo arrivando al pari e sfiorando il terzo gol. La parata di Sirigu su Perisic? Ho pensato che ho fatto bene a rinnovargli il contratto”.

Chi invece potrebbe partire è Ljajic: “A me piace moltissimo, ma non so se accetterà di entrare per 20′ o di giocare ogni tanto da titolare. Gioca un calcio bello da vedere, ma la squadra si è potenziata, abbiamo preso Soriano e Zaza: se dovessimo privarcene sarebbe solo per evitare che lui possa essere scontento. Se me lo chiede, lo cedo”.

Infine, elogi a Iago Falque: “In due anni ha raggiunto un bottino di 12 gol e 12 assist a campionato: ha fatto cose strepitose con grande continuità. Un ragazzo straordinario, con Mazzarri ha fatto un ulteriore passo avanti”.