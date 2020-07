Cairo: “Non lascerei mai il Toro dopo una stagione così”

Il presidente granata parla del futuro: "Non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società"

La grande paura è passata, adesso è tempo di pensare al futuro. E il presidente assicura che ci sarà ancora lui al timone del Toro. “Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa”, dice Urbano Cairo all’Ansa rispondendo a una domanda sul futuro del club.

“Anche se non è detto che io debba restare a vita alla guida di questa società – si affretta ad aggiungere Cairo – Hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti“.

“L’annata che abbiamo vissuto non è certo in linea con le nostre aspettative: l’anno scorso siamo arrivati settimi, abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre a Lyanco che è rientrato. Ma è stata un’annata sfortunata, a volte capita”, assicura il numero uno granata.

“Aver raggiunto la salvezza, pur con due giornate di anticipo, non è un obiettivo coerente con la storia degli ultimi nove anni di serie A del Toro in cui la media di posizione ottenuta è stata intorno all’ottava”, conclude.