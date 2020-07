Prossime tappe, allenatore e rinforzi per la squadra

Il Torino non sarà venduto. È questa la decisione del presidente Urbano Cairo, che conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi.

La società non è quindi in vendita e addirittura il presidente rilancia, ribandendo la volontà sua e di tutta la società di lavorare per un futuro più sano possibile.

Nei prossimi giorni Cairo sarà chiamato a scegliere non solo il futuro l’allenatore dei granata ma anche qualche rinforzo per cercare di migliorare una stagione che molti considerano non entusiasmante.