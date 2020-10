Cairo: «Io non vendo». E risponde a D’Angieri: «Si fa solo pubblicità»

Tra calciomercato e voci di nuovi pretendenti alla società, sono giorni di fuoco per l’editore alessandrino: «Io l’ho già detto, non voglio vendere – la chiusura di Cairo a D’Angieri – e questa è gente che cerca di farsi pubblicità». Più ancora che sui futuri acquisti, il presidente si concentra su quanto fatto in questa sessione di trattative: «Abbiamo fatto molte cose, siamo stati tra le pochissime squadre a fare investimenti, visti gli arrivi di Linetty, Rodriguez, Vojvoda e Murru – ha precisato Cairo – e stiamo lavorando per completare la squadra in questo mercato difficile. Siamo in sintonia con il mister, tutto ciò che ha chiesto lo abbiamo preso, forse manca solo un tassello». Un unico tassello, che potrebbe essere il trequartista: «Vagnati sta facendo il mercato, se ha detto che l’attaccante è una priorità vuol dire che ha ragione: su Ramirez dico solo che il mio ds è seduto vicino a Osti (il ds blucerchiato, ndr)». Sicuramente, il rinforzo non sarà Niang: «È già stato da noi, non tornerà».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++