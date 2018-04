Cairo premier bocciato dai politici: «Al governo un eletto dal popolo»

Su un punto tutti sono d’accordo: Urbano Cairo è un uomo capace, un novello Re Mida che come imprenditore, editore, patron del Toro ha trasformato in oro più o meno tutto quello che gli è capitato sottomano. Qualità indubbie, non c’è che dire.

Ma che per i politici di casa nostra non paiono sufficienti per ricevere il laticlavio di premier in un governo sostenuto dai voti del Movimento 5 Stelle e del centrodestra, Lega in primis. Soprattutto, la figura di un “papa straniero” prestato alla politica dalla società civile fa storcere (e non poco) il naso a chi ancora ha fresco il ricordo degli esecutivi guidati da Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Tutti premier che non sono passati attraverso l’incoronazione degli elettori.

Al massimo, Urbano Cairo potrebbe essere il punto di partenza per una mediazione tra il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, nel caso in cui Luigi Di Maio accettasse di compiere quel passo di lato già lasciato intravvedere da Matteo Salvini.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI