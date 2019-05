Cairo: “Il ricordo del Grande Torino è ancora vivo. Contento per lo striscione dei tifosi Juve”

Urbano Cairo è comprensibilmente emozionato quando celebra il ricordo del Grande Torino ai microfoni di Sky: “Un ricordo ancora molto vivo. Tantissimi tifosi del Toro hanno voluto essere al Cimitero Monumentale per ricordare i caduti di Superga, fermarsi davanti alle loro tombe è qualcosa di molto toccante. Sono passati 70 anni ma il ricordo è vivo per dei campioni che hanno fatto la storia del calcio e per dei grandi uomini. Tutti i tifosi di calcio ricordano il Grande Torino“.

Il pensiero si sposta poi al derby dello Stadium, chiuso in parità dopo che il Toro aveva accarezzato l’idea di un prezioso successo: “Davvero una bella gara, peccato non averla vinta. Cristiano Ronaldo ha fatto un gesto tecnico eccezionale, ma noi abbiamo dimostrato di essere vivi e di non avvertire il peso di certe partite. Stiamo crescendo, Mazzarri ha trasmesso qualcosa in più a tutto il gruppo”.

Quindi la soddisfazione per lo striscione esposto dai tifosi della Juventus in memoria degli eroi di Superga, un segnale distensivo dopo tante aberrazioni del passato: “Mi ha fatto davvero piacere vedere quello striscione, è il modo giusto per dimostrare vicinanza in tragedie di questo tipo”.